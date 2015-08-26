حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/8/26

تنتاب مواليد برج الحوت اليوم حالة من رفض الروتين المعتاد، ولذلك ستقوم بالبحث عن الحلول لسبل جديدة فى مختلف المجالات، للخروج من تلك الحالة.

ستحاول الدخول فى مغامرات جديدة ولكن لا تحاول أن تأخذها على محمل الجد رغم أنها ستكون ممتعة بالنسبة لك، ولكنها غير مناسبة فى هذا التوقيت.

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم وينصح علماء الفلك برج الحوت أن يحاول التغيير والتطوير فى مجاله الذى يتميز به بدلاً عن أضاعت الوقت فى مغامرات غير محسومة نتائجها>عاطفيًا يجب أن تكون حذرًا اليوم فأنت على موعد مع اختبار جديدة من الحبيب، وذلك فى محالة منه لوضعك فى مقعد المسئولية لكى يشاهد ويتابع رد فعلك، وكيفية التصرف فى مثل هذه الأمور، وينصح علماء الفلك بأن تحاول إرضاء الطرف الآخر لأنه يشعر بالقلق من وفائك ببعض الوعود التى قدمتها له فكن حريص على طمأنته والوفاء بالوعود حتى لا تتوتر العلاقات بينكم.