حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/8/26

ينتظر مواليد برج الميزان اليوم أخبارًا جيدة، حيث يمكنك أن تتطلع إلى الكثير من المرح بصحبة بعض الناس المفضلين لديك.

لديك الكثير من الالتزامات فسوف تشعر أنه يمكنك تكريس الكثير من وقتك للأنشطة الترفيهية وحياتك الاجتماعية.

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم من الناحية العاطفية أن العلاقة مع الحبيب قد تشوبها بعض المناوشات ولكن فى وقت لاحق سوف تطلب حلاً وسطًا حتى وإن كان الطرف الآخر لا يرى أى سبب للتفاوض، كما يجب عليك الجرأة فى القرارات الحاسمة مطلوبة، لكن دون التسرع مرفوض، ولا سيما أن مستقبلك مع الشريك على المحك.

وعلى الصعيد المهنى مهنيًا يجب لمولود برج الميزان الانتباه لمصاريفك ولاسيما أن أى خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.

وعلى الجانب الصحى ينصح علماء الفلك إلى ممارسة الرياضة لتخرج فيها طاقتك وانشغالاتك.