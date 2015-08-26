حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2015/8/26

حظك اليوم وتوقعات العام لبرج الثور:

توقعات علماء الفلك:

>قد لا تتناسب رغباتك مع ما يريده بعض المقربين منك، انتبه للمظاهر وحاول أن تنسجم مع الظروف والتطورات تجنبًا لسوء التفاهم، أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة، وتجد نفسك أكثر قربًا من الشريك وتلبى كل رغباته بدون تردد، أنت حساس جدًا وتتأثر بأبسط الأشياء وتشعر أن كل الأمور تترك بصماتها على حالتك النفسية.>تتمتع فى هذه الفترة بالقوة والاستقرار، ويلجأ إليك بعض الأشخاص من أجل المساعدة والدعم، حاول ألا تخذلهم واستخدم طاقتك ونشاطك فى مساعدة الآخرين، حيث إنهم سيردون الجميل بالتأكيد فى الأوقات المقبلة التى تحتاج فيها إلى مساعدة، لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تمتلك القوة اللازمة لتحقيقها.

كنت تبحث خلال الفترة الماضية عن بعض المفاهيم الفلسفية الغامضة ولم تعثر عليها، ولكن اليوم ستعثر على ما تريد بكل سهولة، عليك أن تدونها حتى تستطيع الرجوع إليها وقت الحاجة، استغل وقتك اليوم فى شىء مفيد كالرياضة أو القراءة، وربما تأتيك دعوة من الأصدقاء للخروج للتنزه فلا ترفضها واذهب معهم فهذا أفضل لراحتك النفسية.