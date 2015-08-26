جامعة القناة: "الرياضة" تنظم مؤتمرًا صحفيًا لأسبوع شباب الجامعات نهاية أغسطس

أعلن الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أن وزارة الشباب والرياضة، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، تعقد مؤتمرا صحفيا 31 أغسطس بجامعة قناة السويس لاستعراض استعدادات حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات فى دورتة لعاشرة وفعاليات الأسبوع.

وقالت الدكتورة أمل جمال، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، إن أسبوع شباب الجامعات وشعاره "بالعلم والشباب تحيا مصر" سيقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستضيفه جامعة قناة السويس فى الفترة 12-17 سبتمبر القادم.

وأكدت الدكتورة أمل جمال "أن شعلة أسبوع شباب الجامعات ستجوب الجامعات المصرية ابتداء من 4 سبتمبر وصولا إلى نقطة الافتتاح 12 سبتمبر بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن مسار الشعلة ينقسم إلى أربعة مسارات شعلة الصعيد شعلة الدلتا شعلة الشمال شعلة العاصمة.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، أن الأسبوع سيشهد مشاركة 7000 طالب وطالبة من 24 جامعة حكومية، بالإضافة إلى وفد المعاهد العليا وجامعة سيناء والكلية الحربية وكلية الشرطة وأن شباب الجامعات المصرية سيتبارون فى مسابقات عدة منها الرياضى الاجتماعى، الثقافى الإعلامى، الجوالة والخدمة العامة، الفنى، وكذلك العلمى والتكنولوجى، ويشارك فى تحكيم مسابقات الأسبوع وأنشطته نخبة من كبار المثقفين والأدباء والشعراء والفنانين والاجتماعيين والإعلاميين.