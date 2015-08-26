"المصرى الديمقراطى" يطالب محافظ الإسماعيلية بتطوير مساكن الإحلال بحى الشهداء

طالب صلاح الصايغ أمين عام حزب المصري الديمقراطى الاجتماعي بالإسماعيلية عضو الهيئة العليا فى بيان رسمى صادر عن أمانة الحزب بالإسماعيلية اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية سرعة زيارة مساكن الإحلال بحي الشهداء المجاوره لنادي الشهداء الرياضى امتداد شارع الجعيص.

وأشار الصايغ إلى أن منطقة مساكن الإحلال محرومة من الخدمات ويسكنها نحو خمسمائة أسرة وبها بركه من المياه تنبعث منها روائح كريهة تزيد من الحشرات والقمامة تؤذي أهالي المنطقة.

وأضاف الصايغ أن هناك سبعة عمارات متهالكه تحتاج إلى تنكيس وصيانة فورية خوفا من انهيارها على ساكنيها. ويجب إصلاح ماسورة المياة المكسورة المتسببة في الكارث وإيجاد حل لتشغيل المركز الطبي وتطوير وحدة الشؤن الاجتماعية والحضانة والمشتل بالمنطقة و إعادة تشغيل أو تأجير مبنى بيع المصنوعات التابع لنادي الشهداء الرياضي ليكون دخله المالي لصالح دعم نادى الشهداء في مسيرتة الرياضية.