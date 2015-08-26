جريدة"السويس الجديدة": محافظ السويس يعتمد 84 مليون جنيه لإنشاء كلية الطب

فى إطار مبادرة اليوم السابع لدعم الصحافة الإقليمية، ينشر اليوم السابع العدد الجديد من جريدة "السويس الجديدة"، ونشرت الجريدة فى صفحتها الأولى خبرا هاما بعنوان 20 مليون جنيه دعما للرياضة بمحافظة السويس.

وأشار العدد الى أن العناية الالهية انقذت مواطن من اهمال طبيب بمستشفى السويس العام.

>كما ابرزت تحقيقا هاما عن أصحاب المراكب وتجار الأسماك والذين أكدوا أن شهور الوقف حبر على ورق والموسم الجديد لا يبشر بالخير.

ومن أبرز الأخبار والتحقيقات:

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- محافظ السويس يطالب ادارة التخطيط بسرعة اعداد مقترح لانشاء مدينة شبابية ومضمار للدراجات

- محافظ السويس يوافق عالى انشاء خزان لتدعيم مدينة السلام 2,1 بالمياة خلال شهرين

- الدكتورة وفاة عبده مديرا عاما للتضامن الاجتماعى

- ربة منزل تنتحر من الدور الرابع لغيرتها من اهتمام زوجها بابنه فى السويس

- القبض على "الغزانى" أحد المتهمين فى حادث كرداسة بكفر حودة

>- محافظ السويس يعتمد 84 مليون جنيه للمستشفى التعليمى وكلية الطب>- سوق الانصارى بالسويس تجاهله المسئولين>- توتى وحموزة قتلا الكبابجى لخلافات مالية بينهما فى السويس>- 20 مليون جنيه دعما للرياضة بمحافظة السويس



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