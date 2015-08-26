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محافظ مطروح: الرئيس يضع حجر أساس المحطة النووية أكتوبر المقبل

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محافظ مطروح: الرئيس يضع حجر أساس المحطة النووية أكتوبر المقبل محافظ مطروح: الرئيس يضع حجر أساس المحطة النووية أكتوبر المقبل
أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيضع حجرالأساس للمشروع خلال شهر أكتوبر المقبل، وأشار إلى أنه تم إسناد إقامة المشروع النووى السلمى لتوليد الكهرباء إلى الجانب الروسى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد بقاعة مكتبة العامة بمدينة مرسى مطروح مساء الثلاثاء.

وأضاف المحافظ رداً على سؤال اليوم السابع، حول آخر التطورات المتعلقة بالمشروع، أن هناك خبراء روس يتواجدون بالموقع ويباشرون أعمالهم التمهيدية لإقامة المشروع، وأن هناك نحو 40 خبيرا روسيا فى المجال النووى سيحضرون خلال الأيام القادمة، للإقامة بشكل كامل والعمل بأرض المشروع
>وأشار محافظ مطروح، إلى أن المحافظة قامت بتوصيل خطوط التليفونات والإنترنت، إلى محال إقامة ومكاتب الخبراء الروس والعاملين بهيئة المحطات النووية، بأرض المشروع النووى.


>- بالصور.. وفد علماء الطاقة النووية الروس يتفقدون المحطات النووية بالضبعة

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