ننشر صور مصابى حادث تفجير أتوبيس الشرطة بالبحيرة

ينشراليوم السابع صورا جديدة لمصابى حادث تفجير أتوبيس الشرطة بالبحيرة، والذى وقع أمس، وكان يقل عدد 36 من جنود الشرطة على طريق إدفينا رشيد عند قرية محلة الأمير، نتيجة زرع عبوة ناسفة على حافة ترعة الرشيدية بالجانب الأيمن من الطريق عن استشهاد 3 أفراد شرطة وإصابة 33

والشهداء هم رقيب "مجاهد عبد السلام العجمى" 40 سنة من دمنهور، ومجند "سامى على إبراهيم الغرباوى" 35 سنة من دمنهور، و"جمعة الغرباوى" 45 سنة من دمنهور.

والمصابون هم: رضا الصاوى 40 سنة من المحمودية ـ سامح عبد الحميد الوكيل 36 سنة من شبراخيت ـ عبد الغنى محمد أحمد 35 سنة من شبراخيت ـ الشحات رجب عثمان 45 سنة من دمنهور ـ عابد إسماعيل إبراهيم 40 سنة من دمنهور ـ علاء محمد المزين 35 سنة من مركز رشيد ـ محيى السيد على 45 سنة من شبراخيت ـ محمد شعبان غازى 40 سنة من دمنهور ـ محمد شعبان أبو قورة 40 سنة من رشيد ـ محمد عبد الله إبراهيم 40 سنة من شبراخيت ـ أحمد هلال 40 سنة من دمنهور ـ محمد على الصعيدى 40 سنة ـ يحيى زكريا السيد 50 سنة من دمنهور ـ عادل إبراهيم 40 سنة ـ جابر عبد المحسن 38 سنة ـ رجب عبد المنعم أبو رماح 42 سنة من دمنهور ـ عبد الجليل محمد سليمان 40 سنة ـ بكرى عبد المنعم عبده 38 سنة ـ حسين كامل 36 سنة من إيتاى البارود ـ محمد رفعت عبد الحافظ 31 سنة ـ محمد عبد الحميد زايد 40 سنة ـ محمد سعد أحمد زيدان 35 سنة من المحمودية ـ محمد عزازى 35 سنة من المحمودية ـ طارق عنتر سعد 40 سنة ـ رضا فوزى الشيخ 35 سنة ـ أحمد أبو هلال 35 سنة من دمنهور ـ رضا صلاح شحاتة 40 سنة من المحمودية ـ محمود أحمد حسن 44 سنة من المحمودية ـ عاطف مسعد محمد 32 سنة ـ إبراهيم مصطفى السيد 37 سنة من دمنهور ـ عبد الجليل فؤاد عيسى 37 سنة من المحمودية ـ منصور عبد السلام حمزة 41 سنة من دمنهور ـ وجيه كامل عيسى 37 سنة من المحمودية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لتلقى الإسعافات الأولية عن طريق أطباء المستشفى وفرق أطباء من المعهد الطبى القومى بدمنهور ومستشفى كفر الدوار العام ومستشفى إدكو المركزى، حيث خرجت 7 حالات إصابات بسيطة من مستشفى رشيد، وتم تحويل 27 حالة إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية بعد استقرار حالاتهم.

وفور علمه بالحادث توجه الدكتور محمد سلطان ـ محافظ البحيرة - برفقة اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث إلى مستشفى رشيد العام للاطمئنان على المصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين والإشراف على نقلهم إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد جمال ياسين إلى موقع الحادث لتمشيط المنطقة والاطمئنان على عدم وجود أى متفجرات أخرى، كما تقوم النيابة العامة بالتحقيق فى ملابسات الحادث.



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