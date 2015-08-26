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بسيوني يوضح.. أفضل توظيف لمكي في خطة الزمالك

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بسيوني يوضح.. أفضل توظيف لمكي في خطة الزمالك بسيوني يوضح.. أفضل توظيف لمكي في خطة الزمالك

قدم عبد الحميد بسيوني المدير الفني لحرس الحدود نصيحة فنية للبرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك بشأن لاعبه الجديد أحمد حسن مكي.

وأوضح بسيوني عبر قناة النهار للرياضة "أفضل مكان يجيد فيه مكي هو اللعب تحت رأس الحربة من العمق، لأنه يمنحه الاستفادة من ميزة التسديدات وضربات الرأس".

وأضاف "اللاعب نفسه يميل للعب رأس حربة صريح، واضطررت لإشراكه في هذا المركز الموسم الماضي لعدم وجود وفرة في صفوف الحرس".

واستدرك في تصريحات تليفزيونية: "ولكن الزمالك يضم باسم مرسي".

ووضع بسيوني خطة هجومية للزمالك تعتمد على الرباعي كهربا ومصطفى فتحي وأحمد حسن مكي وباسم مرسي، خلفهم إبراهيم صلاح وطارق حامد في وسط الملعب.

وأتم "قد يتخلى الزمالك عن أحد ثنائي الوسط، ويكتفي بارتكاز وحيد، ويلعب برأسي حربة مكي وباسم مرسي وخلفهم كهربا وأيمن حفني ومصطفى فتحي".

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