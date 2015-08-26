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بالفيديو ..«القوصي» : كدت أدمع ويتمزق قلبي عند سماعي لأغنية «ما بلاش» لحماقي

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الداعية الإسلامي أسامة القوصيقال الداعية السلفى، أسامة القوصي  خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «العاصمة» ، إن «ابنه أرسل له أغنية المطرب محمد حماقي (ما بلاش)، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وإنه سمع الأغنية وأبدى إعجابه بها، وكاد يدمع، حيث إن نجله كان يريد أن يصل له رسالة خاصة، لأنه منفصل منذ فترة عن زوجته ويقيم بمفرده».

 

 

 

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وأضاف «القوصي»، مساء الثلاثاء، أن سماع الموسيقى حلال، مشيرًا إلى أنه كان في الفترة من 30 إلى 50 من عمره قطبيا وتحول لسلفي معتدل وعقلاني، وقبل ذلك كان يعزف على آلة الكامنجا.

وتابع: «عندما سمعتها وقعت مني موقعًا، وكاد قلبي أن يتمزق، وكادت دموعي أن تنزل»، مستكملًا: «أنا من المشايخ الداعمين للفن الراقي، والمحاربين للفن الهابط، فأنا أحضر حفلات بدار الأوبرا، بدعوات خاصة من الدكتورة إيناس عبد الدايم لأنها صديقة»

وأضاف أنه من الداعمين للفن الراقي، ويواظب على حضور حفلات الأوبرا بدعوة من رئيستها الدكتورة إيناس عبدالدايم.

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