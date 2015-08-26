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لوعايز تنام كويس وتتخلص من الأرق..تجنب الطماطم والفلفل الحار والكافيين

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لوعايز تنام كويس وتتخلص من الأرق..تجنب الطماطم والفلفل الحار والكافيين لوعايز تنام كويس وتتخلص من الأرق..تجنب الطماطم والفلفل الحار والكافيين
إذا كنت تواجه صعوبة فى النوم أو تشعر بالقلق فى الليل ولا تتمتع بنوم هادئ، فيمكن أن يكون نظامك الغذائى هو المسئول عن ذلك.

وأوضحت أخصائية التغذية شيلى ريدموند، مؤلفة كتاب “Eat Well and Be Fabulous”، عبر موقع “Women’s Health”، الأمريكى، أن هناك أطعمة يجب تجنبها للحصول على ليلة نوم جيدة مريحة فى أى وقت من الأوقات والتى تشمل الآتى:

1- الكافيين


>من المعروف، أن الكافيين يساعد على الاستيقاظ ويحفز الانتباه، وما لا نعرفه أن القهوة والمشروبات الغازية ليسوا المذنبين فقط، حيث إن الأدوية المسكنة التى نأخذها من الصيدلى التى تسمى “OTC”، لتخفيف الألم والمساعدة على النوم، قد تحتوى على الكافيين، لذلك يجب التأكد من المشروبات والأدوية التى نتناولها قبل النوم مباشرة، والتأكد من تناول تلك الأشياء قبل النوم بثمانى ساعات.

2- الطماطم والأطعمة الحارة


>أى طعام يحتوى على الكثير من الأحماض يمكن أن يسبب حرقان وعدم الراحة أثناء الليل، وهذه الأطعمة تشمل الطماطم والأطباق الحارة، كما أوصت ريدموند بالبقاء بعيدا عن هذه الأنواع من الأطعمة ما لا يقل عن ثلاث ساعات قبل النوم.

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مصر 365