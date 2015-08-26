صدق أو لا تصدق..البكاء وانهمار الدموع يجعلك تشعر بالسعادة بعد دقائق قليلة

نتائج مثيرة للغاية كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تيلبورج الهولندية، حيث أشاروا إلى أن البكاء للحظات معدودة قد يجعلك تشعر بالسعادة لاحقا.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أنه قد يرجع إلى دور البكاء فى تغيير كيمياء المخ، كما أشاروا إلى أن هناك تفسيرا آخر يشير إلى أن الإنسان يحاول جاهدًا بعد تعرضه لنوبات البكاء أن يشعر بالسعادة وذلك باستخدام شتى الطرق .

>وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج، بعد قيام مجموعة من المتطوعين بمشاهدة بعض اللقطات المأساوية فى أحد الأفلام، والتى جعلت بعضهم يبكى بشدة .

وكشفت النتائج أن هؤلاء الأشخاص شعروا بالسعادة والفرح عقب مرور 20 دقيقة فقط من نوبة البكاء، بينما لم يشعر بهذه الفرحة الأشخاص الذين لم تتساقط دموعهم إطلاقاً.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Motivation and Emotion "، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.