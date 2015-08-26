الكرفس مهدئ طبيعى وخافض للوزن ويقلل الالتهابات والحموضة

تتمتع العديد من الخضروات والفواكه بفوائد صحية كبيرة , فالتفاح يعد من أفضل الفواكه والمغذيات للصحة، كما أن السبانخ تعد لواء الخضروات الصحية، والجدير بالذكر أن الكرفس يتميز أيضا بقائمة من الفوائد الصحية المدهشة والمثيرة.

ووفقًا لموقع "هيلث نيوز" المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإن هناك 4 فوائد سوبر للكرفس، والتى تشمل الآتى:

>1- يساعد فى برامج إنقاص الوزن

> يعُد الكرفس من أفضل الخيارات إذا كنت تحاول خسارة وزنك، حيث إن ساقا واحدا منه يحتوى على 10 سعرات حرارية فقط.

>2- يقلل الالتهاب

>إذا كنت تعانى من آلام فى المفاصل، والتهابات الرئة والربو، أو حب الشباب، فعليك تناول حزمة من الكرفس مرتين أسبوعيًا للتقليل من تلك المشاكل الصحية.

>3- مهدئ طبيعى

>الكرفس يساعد فى تخفيف التوتر، حيث إن المعادن الموجودة فى الكرفس، وخاصة المغنيسيوم، والزيت العطرى، تعمل على تهدئة الجهاز العصبى، وينصح بتناوله فى المساء قبل النوم للحصول على ليلة هادئة.

>4- يحمى من الحموضة

>تناول الكرفس يساعد على تنظيم توازن قلوية الجسم، وبالتالى الحماية من المشاكل مثل الحموضة.

>