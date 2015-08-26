الكرفس مهدئ طبيعى وخافض للوزن ويقلل الالتهابات والحموضة

تتمتع العديد من الخضروات والفواكه بفوائد صحية كبيرة , فالتفاح يعد من أفضل الفواكه والمغذيات للصحة، كما أن السبانخ تعد لواء الخضروات الصحية، والجدير بالذكر أن الكرفس يتميز أيضا بقائمة من الفوائد الصحية المدهشة والمثيرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ووفقًا لموقع "هيلث نيوز" المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإن هناك 4 فوائد سوبر للكرفس، والتى تشمل الآتى:
ووفقًا لموقع "هيلث نيوز" المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإن هناك 4 فوائد سوبر للكرفس، والتى تشمل الآتى:
>1- يساعد فى برامج إنقاص الوزن
> يعُد الكرفس من أفضل الخيارات إذا كنت تحاول خسارة وزنك، حيث إن ساقا واحدا منه يحتوى على 10 سعرات حرارية فقط.
>2- يقلل الالتهاب
>إذا كنت تعانى من آلام فى المفاصل، والتهابات الرئة والربو، أو حب الشباب، فعليك تناول حزمة من الكرفس مرتين أسبوعيًا للتقليل من تلك المشاكل الصحية.
>3- مهدئ طبيعى
>الكرفس يساعد فى تخفيف التوتر، حيث إن المعادن الموجودة فى الكرفس، وخاصة المغنيسيوم، والزيت العطرى، تعمل على تهدئة الجهاز العصبى، وينصح بتناوله فى المساء قبل النوم للحصول على ليلة هادئة.
>4- يحمى من الحموضة
>تناول الكرفس يساعد على تنظيم توازن قلوية الجسم، وبالتالى الحماية من المشاكل مثل الحموضة.
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