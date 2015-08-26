شفا وخمير.. العرقسوس أهم العلاجات الطبيعية لمكافحة الالتهاب الكبدى الوبائى

التهاب الكبد يمكن أن يكون نتيجة للاستهلاك المفرط للكحول، أوالتعرض للمواد الكيميائية السامة، وأمراض الحساسية، أو الجرعات الزائدة من بعض الأدوية، وغيرها من الأسباب، ولكن ينتقل غالبًا عن طريق العدوى الفيروسية، ومعظم حالات التهاب الكبد الفيروسى تميل إلى أن تكون حادة، أى أنها تستمر عادة لبضعة أسابيع، أما التهاب الكبد المزمن هو التهاب يستمر لأكثر من ستة أشهر.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية أن هناك العديد من العلاجات الطبيعية لعلاج التهاب الكبد، وتشمل:

>1- العرقسوس

>أظهرت الدراسات أن العرقسوس فعال فى علاج التهاب الكبد الفيروسى، والتهاب الكبد المزمن بشكل خاص، بسبب النشاط المضاد للفيروسات.

>تحذير:

>لا تستخدم هذه العشبة على يوميا لأكثر من سبعة أيام على التوالى، حتى لا تصاب بارتفاع فى ضغط الدم.

2- تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على الزنك

>يجب تناول 30 مليجرام من الزنك يوميًا، حيث إن خلايا الكبد المصابة تسبب خللا فى مستويات الزنك والنحاس، لأن زيادة النحاس يمكن أن تسبب تلفًا فى جدران الخلايا، والزنك يعمل على خروج النحاس من الخلايا.

>3- تجنب الأطعمة الدهنية

>يجب تجنب الأطعمة الدهنية تماما والحد من تناول البروتين إلى ما بين (100 و 200 جرام) يوميًا.

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