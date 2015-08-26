جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب شحنة المعسل إلى الأردن

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد إبراهيم بالتعاون مع إدارة البحث الجنائى محاولة تهريب كمية كبيرة من المعسل، وذلك بالمخالفة لقانونى الاستيراد والتصدير للجمارك.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن رئيس قسم الحركة محمد عسكر اشتبه فى سائق شاحنة أردنى الجنسية، وبتفتيش الشاحنة تبين وجود طن من المعسل بعدد 83 كرتونة داخل مخازن سرية بجسم الشاحنة وأسفل البضاعة ضمن رسالة "مخللات" مصدرة إلى الأردن.

وأضاف المصدر أن قيمة المضبوطات تقدر بأكثر من 29 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قرر تحرير محضر جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة ووزارة التجارة.

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