المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى يشارك فى لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف

يشارك المخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي في لجنة تحكيم مسابقة "نور الشريف" للفيلم العربي في دورته الــ31 بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذي سيقام خلال الفترة من 2-8 سبتمبر 2015 ، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الأستاذ عبد الواحد النبوي .

كما يتخلل المهرجان عرض الفيلم الوثائقي الطويل "رسائل من اليرموك" لمشهراوي حيث يجسد بعدسته يوميات مواجهة الموت ولحظات الحب في زمن الحرب، كما يشارك مشهرواي في الاجتماع الذي سينظمه الإتحاد العام للفنانين العرب على هامش المهرجان ممثلا لدولة فلسطين بصفته عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام للفنانين العرب.

جدير بالذكر أن دولة فلسطين تشارك بثلاثة أفلام على مستوى المسابقة الرسمية للمهرجان وهي "سارة" للمخرج خليل المزين، و"كابوس غزة" للمخرج سامر القطاع، و" شروق الشمس في المريخ" اخراج جيسكا هابي.

كما خصص المهرجان احتفاءا خاصا ببانورما الفيلم الفلسطيني، حيث تعرض سبعة أفلام فلسطينية حصدت عشرات الجوائز في المهرجانات العالمية تحت عنوان «فلسطين في مهرجانات العالم»، والأفلام المشاركة في المسابقة هي:

الفيلم الوثائقي «ناجى العلي بحضن حنظلة» إخراج فايق جرادة الذي يشارك كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام القصيرة .

> والفيلم الروائي «رقم خاص» للمخرج عمر العماوي.

> والفيلم الوثائقي «لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطادها» للمخرج إياد الأسطل.

>والفيلم الوثائقي «أوتار مقطوعة» للمخرج أحمد حسونة.

> والفيلم الوثائقي «صرخة طفولتي» إخراج أحمد موقدي.

> وفيلم"وصفة حب" لمصطفى عودة.

> و فيلم "ميرامية" لهاني موعد .