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وزير الداخلية التونسى يؤكد تحسن الوضع الأمنى بالبلاد

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وزير الداخلية التونسى يؤكد تحسن الوضع الأمنى بالبلاد وزير الداخلية التونسى يؤكد تحسن الوضع الأمنى بالبلاد
أكد وزير الداخلية التونسى ناجم الغرسلى تحسن الوضع الأمنى بالبلاد، قائلا "الوضع الأمنى بتونس يتحسن بصورة تدريجية ولكن مازال هناك الكثير من التهديدات والمخاطر".

وأضاف الغرسلي، فى تصريحات خلال حفل تنصيب والى نابل الجديد بقصر الرئاسة التونسي، أن هذه التهديدات والمخاطر تتطلب تضافر جهود كل التونسيين مع قوات الأمن والجيش من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب نهائيا.

وأوضح وزير الداخلية التونسى أن الولاه الجدد مطالبون بإدارة ثلاثة ملفات كبرى وهى مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة والدفع بعجلة التنمية عن طريق الإسراع فى تنفيذ المشروعات المعطلة.

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