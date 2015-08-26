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دبلوماسى إيرانى يرحب ببدء حوار مع السعودية لإعادة السلام للشرق الأوسط

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دبلوماسى إيرانى يرحب ببدء حوار مع السعودية لإعادة السلام للشرق الأوسط دبلوماسى إيرانى يرحب ببدء حوار مع السعودية لإعادة السلام للشرق الأوسط
رحب مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان ببدء حوار مع المملكة العربية للمساعدة فى إعادة السلام والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة.

وقال عبد اللهيان فى تصريحات نقلتها قناة (برس تى فى) الإيرانية اليوم الثلاثاء "نرحب بالحوار والتعاون مع السعودية بهدف استعادة السلام والأمن والرخاء فى المنطقة" مضيفا أن الاتفاق النووى الذى أبرمته طهران مع القوى الست سيكون مفيدا لجميع البلدان فى المنطقة.

وجدد الدبلوماسى الإيرانى تأكيده على أن الأزمة الداخلية الحالية باليمن لن يتم حلها إلا من خلال الحلول السياسية وبناء على اتفاق بين جميع الفصائل اليمنية.

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مصر 365

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