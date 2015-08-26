رئيس الوزراء العراقى: معركة بيجى حاسمة لهزيمة تنظيم داعش

قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى إن معركة السيطرة على بلدة بيجى الشمالية ومصفاتها النفطية وهى الأكبر فى العراق هى معركة حاسمة فى القتال ضد تنظيم داعش.

وتشكل البلدة التى تبعد نحو 190 كيلومترا إلى الشمال من بغداد جبهة فى القتال منذ أكثر من عام عندما سيطر عليها الإسلاميون فى يونيو حزيران 2014 أثناء اجتياحهم لمعظم شمال العراق متجهين صوب العاصمة.

وإذا تمكنت قوات الأمن ومقاتلو الجماعات الشيعية من استعادة السيطرة الكاملة حول بيجى فقد يساعدهم هذا فى الزحف شمالا صوب بلدة الموصل التى تسيطر عليها داعش وتعويض الخسائر التى تكبدوها فى محافظة الأنبار فى غرب العراق، وقال العبادى الليلة الماضية إن معركة بيجى تمثل تحديا لقلب التنظيم ولوجوده.

واضاف "الانتصار فى معركة بيجى وتحريرها بشكل كامل مهم جدا لأنها تعتبر فصلا مهما جدا فى كسب المعركة النهائية على العصابات الإرهابية."

وكان العبادى يتحدث مع قادة عسكريين خلال زيارة قام بها لمحافظة صلاح الدين حيث تقع بيجي، وقال قائد ميدانى للتلفزيون الرسمى اليوم الثلاثاء إن القوات العراقية مدعومة بمقاتلى الجماعات المسلحة وضربات جوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة استعادت السيطرة على منطقة تل أبو جراد فى غرب البلدة.

وتبادل الطرفان السيطرة على مناطق فى بيجى مرات عديدة خلال الصراع. كانت السلطات قد قالت الشهر الماضى إنها استعادت اغلب البلدة لكن تنظيم داعش هاجم أحياء فى وسطها بعد ذلك بأيام وأجبر القوات الموالية للحكومة على الانسحاب.