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فان جال يكشف عن اللاعب الذي سيحل أزمة المهاجمين في مانشستر يونايتد

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فان جال يكشف عن اللاعب الذي سيحل أزمة المهاجمين في مانشستر يونايتد فان جال يكشف عن اللاعب الذي سيحل أزمة المهاجمين في مانشستر يونايتد

سيضطر لاعبو منتخب للحصول على جرعات إضافية من التطعيمات المضادة لشلل الأطفال قبل خوض مباراة تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2017.

وأوضح أسامة الشاعر طبيب : "سيتم حقن اللاعبين ببعض التطعيمات يوم الخميس في معسكر المنتخب، ضد أمراض الحمى الصفراء والتيفويد".

وأضاف في تصريحات لقناة النهار : "وسيحصل اللاعبون على جرعات إضافية ضد شلل الأطفال، لأنه منتشر بقوة بين الكبار في بعض الدول الأفريقية مثل تشاد وكينيا".

وأشار إلى أن صالح جمعة لاعب وسط الأهلي تم استبعاده لمعاناته من تورم في الركبة، موضحًا أنه أجرى أشعة رنين مغناطيسي لبيان حجم الإصابة.

ولفت طبيب المنتخب إلى أن هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة فضل استبعاد صالح جمعة تفاديًا لتفاقم الإصابة، خاصة أن مواجهة تشاد ستقام على ملعب "نجيل صناعي".

وأتم الشاعر: "أما حازم إمام، فكان يعاني من شد في عضلة السمانة، وخضع لاستشفاء بالأكسجين، وشارك في جزء من التدريبات اليوم، وجاهز لخوض مواجهة تشاد".

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