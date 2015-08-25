موجز المحافظات.. مهاب مميش: أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، أبرزها أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أعلن أن قناة السويس شهدت عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم CSCL GLOBE، ضمن قافلة الجنوب لتعبر القناة الجديدة لأول مرة بحمولة 193 ألف طن.

و نجحت سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج CSCL GLOBE فى العبور من قناة السويس لأول مرة فى 31/12/2014، وبإمكانها استيعاب 19 ألف حاوية ويبلغ غاطسها 16 مترًا.

من جانب آخر، أدى كسر مفاجئ فى خط رئيسى لمياه الشرب بمحافظة أسوان، إلى انهيار جزئى وكلى فى 5 منازل بمنطقة الشلال بمدينة أسوان.

وأحالت مديرية وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ أحمد البهى، إمام مسجد سيدى جابر، للتحقيق بالوزارة لدعوته للتظاهر، على غرار تظاهرات أمناء الشرطة، بمحافظة الشرقية، قائلاً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "ليه الدولة ما عملتش مشكلة مع أمناء الشرطة بالرغم من تظاهرهم دون تصريح !!

وقامت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، بإخلاء أحد البنوك بوسط المدينة على بحر يوسف من الموظفين، بعد العثور على حقيبة بها أسلاك، تم الاشتباه فى احتوائها على مواد متفجرة وتم التعامل معها.

وشاركت الدكتورة أميرة أبو طالب، زوجة الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، فى اللقاء الذى عُقد اليوم الثلاثاء، بالإسكندرية بحضور الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات وجاء ذلك ضمن مجموعة جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى التى تهتم بشئون البيئة فى الإسكندرية، بالتنسيق مع المحافظة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية برئاسة مروان السماك، بعنوان خطة العمل التنفيذية الخاصة بمشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الاسكندرية، بحضور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية.

و إلى أهم الأخبار:

- مهاب مميش: عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم قناة السويس الجديدة

- انهيار 5 منازل بمنطقة الشلال فى أسوان بسبب كسر خط مياه

- بالفيديو.. أب يقيد ابنه الشاب بالسلاسل 3 سنوات بسبب مرضه النفسى فى قنا

- "الأوقاف" تحيل إمام مسجد سيدى جابر بالإسكندرية للتحقيق لدعوته للتظاهر

- إخلاء مبنى أحد البنوك بالفيوم بعد العثور على جسم غريب

- زوجة محافظ الإسكندرية تثير الجدل من جديد.. تشارك زوجها فى مؤتمر بحضور وزيرة التطوير الحضرى

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