الاتحاد العام للمصريين فى الخارج ينتخب أعضاءه الجدد وهيئة المكتب بالكويت

صرح علاء سليم رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد العام للمصريين بدولة الكويت أنه تم انتخاب أعضاء جدد وهيئة مكتب للاتحاد بعد انتخابات شهدت مشاركة فعالة من المصريين وسط إشادة من الجميع بنزاهة عملية التصويت والانتخابات.

و أضاف فى تصريحات خاصة أن الأنتخابات أسفرت عن فوز الدكتور فاروق الدسوقي برئاسة مجلس الادارة والمهندس اسماعيل احمد علي بمنصب الأمين العام والمهندس محمد ريان نائب رئيس مجلس الادارة والدكتور حسن موسى نائب رئيس مجلس الادارة وعلاء سليم رئيس اللجنة الاعلامية والدكتور علاء حاضوره رئيس لجنة العضوية.

بالاضافة إلى انتخاب ابراهيم جنينه رئيس لجنة الاتصالات والدكتور حسن موسى رئيس لجنة حقوق الانسان وخيري حسن رئيس لجنة الشباب والرياضه ولجنة النشاط الثقافي والاجتماعي والدكتور سعيد المغربي لجنة الحوار والعلاقات الدوليه والدكتور ثروت قادس والدكتور جمال الشيخ عضو مجلس الاداره.

و تابع علاء سليم أن المجلس بالكامل وخلال أجتماع الجمعية العمومية أكد على دعم الوطن وصندوق تحيا مصر والتواصل مع الجهات المعنية للعمل على أيجاد حلول لمشاكل المصريين بالخارج ، كما تم مناقشة تنمية الموارد وتفعيل الاشتراكات والتواصل مع ابناء الجاليات في الخارج واعتماد الميزانية العمومية.



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