ألمانيا تقرر تعليق عمليات ترحيل اللاجئين السوريين للدول الأوروبية

قررت السلطات المختصة فى ألمانيا تعليق عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى الدول التى دخلوا منها من الاتحاد الأوروبى وفقاً لاتفاقية دبلن التى تنص على إعادتهم، بحسب ما أعلن المكتب الفدرالى للهجرة واللاجئين على حسابه فى موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء.

وعلقت ناتاشا بيرتو، الناطقة باسم المفوضية الأوروبية فى بروكسل فى تصريحات لها بالقول: نرحب بخطوة التضامن الأوروبية هذه بالنسبة للمفوضية.. هذا يشكل اعترافاً بأنه لا يمكن ترك الدول الأعضاء الواقعة على الحدود الخارجية تواجه لوحدها هذا العدد الكبير من طالبى اللجوء الساعين للوصول إلى أوروبا.