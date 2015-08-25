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بالصور.. سفير الإمارات بمصر وخالد يوسف يزوران كفر شكر لحضور حفل خيرى

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شهد السفير خليفة سيف، سفير دولة الإمارات بمصر، حفل جمعية يوسف حلمى الخيرية بقرية تصفا مركز كفر شكر بالقليوبية التى يرأس مجلس إدارتها خالد يوسف المخرج السينمائي لتسليم ماكينات الخياطة ومعدات التشغيل لخريجى دورات الحياكة والبورسلين وإصلاح التليفونات المحمولة من أبناء الجمعية.

حضر الحفل الذي استضافه خالد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ محمد راشد مسئول السفارة الإماراتية ود.محمد غنيم مستشار رئيس الجمهورية ومحمد الهادى رئيس مدينة ومركز كفرشكر.

وأكد يوسف في كلمته أن الجمعية تقدم خدماتها لأبناء قرية تصفا والقرى المجاورة مشيرًا إلى أن الجمعية ستقوم خلال المرحلة المقبلة ببدء منظومة جديدة للنظافة بقرية تصفا ودعم المستشفى العام بعدد من الاجهزة للأشعة والتحاليل ومنها جهاز للأشعة المقطعية.

من جانبه نقل السفير خليفة سيف الطنيحي سفير الإمارات بمصر تحيات الشيخ خليقة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد نائي رئيس الدولة وحاكم دبي للحضور معربًا عن خالص سعادته للمشاركة في هذا الحدث وقال أن الامارات قيادة وحكومة وشعب تقف مع شعبًا وقيادة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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