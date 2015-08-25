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مباشر - بازل 0-0 مكابي تل أبيب .. النني أساسيا

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مباشر - بازل 0-0 مكابي تل أبيب .. النني أساسيا مباشر - بازل 0-0 مكابي تل أبيب .. النني أساسيا

يواجه نادي الزمالك بعض الصعوبات في التفاوض مع مسئولي سبورتنج لشبونة البرتغالي لإتمام صفقة استعادة محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وقال أحمد مرتضى منصور عضو إدارة الزمالك: "أموال الصفقة جاهزة، ونادي الإسماعيلي سيدفع 150 ألف دولار على قسطين".

واستدرك في تصريحات لقناة النهار : "ولكن هناك تعسف من جانب النادي البرتغالي، لأنهم يشترطوا الحصول على غرامات في حالة تأخير سداد الأقساط".

وواصل: "الغرامات التي طلبها النادي البرتغالي أرقام غير طبيعية ومبالغ فيها، وأحاول حل هذه المشكلة بالتفاوض معهم بشكل مكثف".

وكان نادي الزمالك أعلن عن قرب شراء شيكابالا مجددًا، وإعارته إلى نادي الإسماعيلي لمدة موسم.

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فيديو اليوم السابع

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