أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

القبض علي 3 أشخاص حاولوا السيطرة على قطعة أرض بالمنيا

  • 14
Google+ Print
القبض علي 3 أشخاص حاولوا السيطرة على قطعة أرض بالمنيا القبض علي 3 أشخاص حاولوا السيطرة على قطعة أرض بالمنيا

القت اجهزة الامن بالمنيا القبض علي 3 اشخاص حاولو وضع يدهم علي قطعة ارض بملوي تحت تهديد السلاح.

تلقي اللواء احمد سيلمان مدير امن المنيا اخطارا من مامور قسم ملوي يفيد بمشاجرة بناحية الملكية البحرية , بين كلا من ” طرف اول ” ( عائلة اولاد كامل رضوان ) ومنهم رضوان كامل 38 سنة , تاجر عقارات , سمير محمد 30 سنة , نقاش , صابر جاد 28 سنة , موزع خبز , محمد عبد الله 33 سنة , تاجر عقارات , عبد الرازق فاروق 34 سنة , عامل ( وكان بحوزتهم جميعا اسلحه نارية ) , ” طرف ثاني ” , ( عائلة اولاد علي حسين ) ومنهم تامر حسين علي , صدام حسين , علي زغلول ( جميعهم هاربين من تنفيذ احكام قضائيه ) .

وعثرت قوات الامن بمكان المشاجرة علي طلقات نارية لاسلحه جرينوف , ومن التحريات تبين ان سبب المشاجرة هو محاولة الطرف الثاني وضع يده علي قطعة ارض مساحتها فدان ونصف مباني , ملك الطرف الاول , لابتزازهم للحصول علي مبالغ مالية , اسفر عن المشاجرة اصابة كلا من هاني عبد الرشيد و حسين عبد الرحيم 13 سنة طالب ( بطلقات نارية، اثناء مرورهم عرضا بمكان المشاجرة )، تم نقل المصابين الي مستشفي ملوي العام , وتحرر المحضر رقم 1597 اداري قسم ملوي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا