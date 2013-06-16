القبض علي 3 أشخاص حاولوا السيطرة على قطعة أرض بالمنيا

القت اجهزة الامن بالمنيا القبض علي 3 اشخاص حاولو وضع يدهم علي قطعة ارض بملوي تحت تهديد السلاح.

تلقي اللواء احمد سيلمان مدير امن المنيا اخطارا من مامور قسم ملوي يفيد بمشاجرة بناحية الملكية البحرية , بين كلا من ” طرف اول ” ( عائلة اولاد كامل رضوان ) ومنهم رضوان كامل 38 سنة , تاجر عقارات , سمير محمد 30 سنة , نقاش , صابر جاد 28 سنة , موزع خبز , محمد عبد الله 33 سنة , تاجر عقارات , عبد الرازق فاروق 34 سنة , عامل ( وكان بحوزتهم جميعا اسلحه نارية ) , ” طرف ثاني ” , ( عائلة اولاد علي حسين ) ومنهم تامر حسين علي , صدام حسين , علي زغلول ( جميعهم هاربين من تنفيذ احكام قضائيه ) .

وعثرت قوات الامن بمكان المشاجرة علي طلقات نارية لاسلحه جرينوف , ومن التحريات تبين ان سبب المشاجرة هو محاولة الطرف الثاني وضع يده علي قطعة ارض مساحتها فدان ونصف مباني , ملك الطرف الاول , لابتزازهم للحصول علي مبالغ مالية , اسفر عن المشاجرة اصابة كلا من هاني عبد الرشيد و حسين عبد الرحيم 13 سنة طالب ( بطلقات نارية، اثناء مرورهم عرضا بمكان المشاجرة )، تم نقل المصابين الي مستشفي ملوي العام , وتحرر المحضر رقم 1597 اداري قسم ملوي .