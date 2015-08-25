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قميص الزمالك ينهي شراكته مع أديداس

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قميص الزمالك ينهي شراكته مع أديداس قميص الزمالك ينهي شراكته مع أديداس

يتمسك نادي الزمالك بالحصول على 3 مليون يورو مقابل الموافقة على بيع عمر جابر لاعب الفريق لنادي بوردو الفرنسي.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو إدارة الزمالك: "عمر جابر عائد إلى بعرض من النادي الفرنسي لا نعلم قيمته المادية".

وأضاف "المطالبة ب3 مليون يورو لبيعه ليس مبالغًا فيه، لأن النادي باع محمد عبد الشافي لأهلي جدة مقابل 4.5 مليون دولار".

وأوضح في تصريحات لقناة النهار "أعتقد أن خيار إعارة عمر جابر لمدة موسم مقابل يتراوح بين 500 إلى 700 ألف يورو سيكون أفضل".

وأتم "هذه الخطوة تجنبنا أيضًا تكرار المشاكل التي وقعنا فيها بعد بيع كل من شيكابالا ومحمد إبراهيم، ولجأنا لدفع أموال طائلة لشرائهم مجددًا".

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