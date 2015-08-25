مصادر: المكتب التنفيذى لـ"الوفد" يقبل استقالة صاحب واقعة الرشوة الجنسية

قال مصدر من داخل حزب الوفد لـ "اليوم السابع" إن المكتب التنفيذى لحزب الوفد قرر قبول استقالة محمد الفقى صاحب واقعة الرشوة الجنسية من الحزب وكافة تشكيلاته بعد أن تقدم بها اليوم وقبلها المكتب التنفيذى .

وكان المكتب التنفيذى للوفد عقد اجتماعا مغلقا اليوم الثلاثاء وقرر قبول استقالة الفقى التى تقدم بها، فى محاولة لإنهاء الأزمة التى اندلعت منذ فترة فى واقعة سب وقذف بينه وبين إحدى سيدات الوفد بمحافظة القليوبية.

- قيادى بـ"الوفد": "الرشوة الجنسية" شائعة وليست أزمة ولم تضر الحزب