وزيرة التضامن الاجتماعى لـ"خالد صلاح": ليس كل سكان العشوائيات فقراء

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك آلاف المناطق العشوائية تراكمت داخل الدولة عبر سنوات، وليس كل سكان العشوائيات فقراء، ولكن أزمة السكن جعلتهم يعيشون فى تلك المناطق، ولذلك تعكف الحكومة حاليًا على مد شبكة الأمان الاجتماعى لتلك المناطق.

وأضافت الدكتورة غادة والى، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن المشروعات العملاقة التى تقام حاليا داخل الدولة، خاصة فى مجال البناء والتشييد، مرتبطة بالعمالة وفرص العمل للمواطنين، ما يعود عليهم بالنفع، وتحقيق ثمار النمو.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها لا تستطيع أن تعطى تقييما للحكومة والعاملين بها، لافتة إلى إهمال الجهاز الإدارى المعطل فى الدولة لسنوات طويلة، وبالتالى لا يوجد إشراق فى الرؤية، وتدريب كاف للموظفين، ولذلك يعيق الكثير من حلول مشكلات المواطنين.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن المعاش هو حصيلة ما يدخره المواطنون خلال سنوات عملهم، وكلما زاد التأمين زاد المعاش بدوره، ولكن هناك عدم وعى فى القطاع العام بأن معاش المواطن قَل، مضيفة: "الفلوس بتاعة التأمينات فلوس ناس وحطتها عند الدولة فى صورة أمانة حتى ترجعها".

خالد صلاح يفتح ملف أزمة المستشفيات الحكومية ويعرض تقريرًا عن "إمبابة العام"

خالد صلاح: زيارة الرئيس لروسيا تعود بالنفع فى المجالين العسكرى والاقتصادى