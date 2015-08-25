بشار الأسد لقناة المنار: مصر دولة مهمة ونحن معها فى خندق واحد

قال الرئيس السورى، بشار الأسد، إن العلاقة بين سوريا ومصر هى التى تحقق التوازن على الساحة العربية، مشدداً على أن مصر دولة مهمة، وتابع: "وبكل تأكيد من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق مصر دولة مهمة والخصوم فى المنطقة يركزون الضغوط على مصر، لكى لا يسمحوا لها أن تلعب دورها المأمول.. ما نريده نحن فى المرحلة الأولى أن لا تكون مصر منصة انطلاق ضد سوريا أو ضد غيرها من الدول العربية".

وأضاف الرئيس السورى خلال حواره عبر فضائية "المنار"، أن هناك عددا من المؤسسات فى مصر رفضت قطع العلاقة بسوريا، واستمرت بالتواصل معنا، وتابع: "وكنا نسمع منها خطاباً وطنياً وما نريده نحن فى المرحلة الأولى أن لا تكون مصر منصة انطلاق ضد سوريا أو ضد غيرها من الدول العربية.

وشدد "الأسد" على أن سوريا تقف مع الجيش المصرى والشعب المصرى بمواجهة الإرهابيين وسوريا تعتقد أنها فى نفس الخندق مع الجيش المصرى ومع الشعب المصرى فى مواجهة الإرهابيين، الذين يبدلون مسمياتهم كما تبدل مسميات أى منتج فاسد.

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