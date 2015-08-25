وزير الصناعة: الانتهاء من مخطط "المثلث الذهبى" فى فبراير المقبل

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الانتهاء من مخطط "المثلث الذهبى" فى فبراير 2016، ويحمل المشروع فرصًا واعدة جدًا للاقتصاد المصرى.

وقال عبد النور، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، إن الشركة الإيطالية تعمل منذ شهرين على الانتهاء من مخطط مشروع "المثلث الذهبى"، وعرضه فى أكتوبر المُقْبِل، قبل الإعلان عنه فى فبراير 2016، لافتًا غلى الانتهاء من الرسومات الهندسية لمدينة دمياط الجديدة، وأنه سيتم بناء مركز تكنولوجى لتصميم الأثاث، وتدريب الحرفيين فى دمياط.