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وزارة التطوير الحضرى تصنف 9 مناطق كـ"غير آمنة بيئيا" فى أسوان

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وزارة التطوير الحضرى تصنف 9 مناطق كـ"غير آمنة بيئيا" فى أسوان وزارة التطوير الحضرى تصنف 9 مناطق كـ"غير آمنة بيئيا" فى أسوان
صرح اليوم محافظ أسوان مصطفي يسري بأنه استكمالاً للجهود المشتركة للمحافظة ووزارة التطوير الحضري والعشوائيات تم إدراج 9 مناطق كـ"غير آمنة بيئيا"، ويجب الاسراع بتطويرها ، منهم 4 مناطق بالدرجة الأولي والثانية ، في حين أن هناك 5 مناطق من الدرجة الثالثة وذلك بمنظومة تستند علي إرساء مبدأ التطوير بمشاركة الأهالي والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة آمنة بيئياً وصحياً بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضح محافظ أسوان بأن المحافظة قامت بتنفيذ مشروع تهذيب وإزالة الصخور الخطرة في 4 قطاعات بقرية أبو الريش بمركز أسوان هي نجوع الخلاصاب والشديدة والعجباب والنجع الجديد بطول 5 كم من خلال لجنة علمية من كلية العلوم بجامعة أسوان حيث وصلت تكلفة المشروع إلى 4 ملايين جنيه.

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مصر 365