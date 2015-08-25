وزارة التطوير الحضرى تصنف 9 مناطق كـ"غير آمنة بيئيا" فى أسوان

صرح اليوم محافظ أسوان مصطفي يسري بأنه استكمالاً للجهود المشتركة للمحافظة ووزارة التطوير الحضري والعشوائيات تم إدراج 9 مناطق كـ"غير آمنة بيئيا"، ويجب الاسراع بتطويرها ، منهم 4 مناطق بالدرجة الأولي والثانية ، في حين أن هناك 5 مناطق من الدرجة الثالثة وذلك بمنظومة تستند علي إرساء مبدأ التطوير بمشاركة الأهالي والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة آمنة بيئياً وصحياً بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح محافظ أسوان بأن المحافظة قامت بتنفيذ مشروع تهذيب وإزالة الصخور الخطرة في 4 قطاعات بقرية أبو الريش بمركز أسوان هي نجوع الخلاصاب والشديدة والعجباب والنجع الجديد بطول 5 كم من خلال لجنة علمية من كلية العلوم بجامعة أسوان حيث وصلت تكلفة المشروع إلى 4 ملايين جنيه.