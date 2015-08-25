وفاة سائق "IndyCar" ويلسون في حادث قاتل

توفي السائق البريطاني الشهير Justin Wilson، الذي ينافس ضمن سلسلة سباقات "IndyCar" في الولايات المتحدة، عن 37 عاماً.

Justin توفي بعد معاناته من إصابة بالغة في الرأس، أدخلته في غيبوبة، إثر ارتطام حطام سيّارة أخرى به، أثناء اللفات الأخيرة لسباق أقيم، يوم الأحد المنصرم، على حلبة "بوكونو" في بنسلفانيا.

وفي تفاصيل الحادث أنّ سيارة Justin خرجت عن السيطرة واصطدمت بحائط، بعدما ارتطمت بها قطعة كبيرة من حطام سيارة Sage Karam على حلبة بوكونو في بنسلفانيا.

يُذكر أنّ Justin، وهو سائق سابق في فورمولا 1، وفاز بسبعة سباقات من قبل في "IndyCar"، متزوج ولديه طفلتان.

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