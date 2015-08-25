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من هم "القلة من اللبنانيين" الذين تكرههم أصالة؟

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من هم "القلة من اللبنانيين" الذين تكرههم أصالة؟ من هم "القلة من اللبنانيين" الذين تكرههم أصالة؟

الثلاثاء 25-08-2015 18:52

أشارت الفنانة أصالة في تغريدة لها على حسابها الخاص في موقع "تويتر" إلى أنها ستتوجه إلى بيروت التي تحبّها، في الوقت الذي تضمنت تغريدتها "لطشة" لقلّة ممن تكرههم في بيروت، الذين لا يُحسبون ـ حسب رأيها ـ على بيروت، ولا على الحياة.

وجاء في التغريدة: "بيروت هي روحي وها أنا ذا سألم شملي بالذهاب إليها... أحبها بكل ما فيها ومن فيها إلا قلّة منها لا يحسبوا أصلا عليها ولا على الحياة بأكملها".

ولا شك في أن أصالة التي يُعرف عنها جرأتها وصراحتها، قد رفضت أن تعلن مباشرة من تقصد بكلامها، تاركة لقارىء هذه التغريدة أن يستنتج ما هو المعنى بين السطور.

أصالة نصري وسعد المجرد في العاصمة القطرية
ويُعرف عن الفنانة أصالة أنها على علاقة سيئة جداً بالإعلامية نضال الأحمدية، كما أنها تعرّضت لحملة من الانتقادات من عدد من الفنانين اللبنانيين، بسبب مواقفها السياسية وادعائها بأن أحداً لا يضمن لها سلامتها في بيروت، ما أجبرها على الاعتذار والتراجع عن كلامها.

أصالة، التي لم تُشر إلى سبب سفرها إلى لبنان، تزور بيروت بعد مرور يومين على أحداث الشغب التي عاشتها المدينة، على خلفية تظاهرة "طلعت ريحتكم".

 

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