ميل غيبسون متهم بالاعتداء على مصوّرة صحافية

اتهمت المُصورة الصحافية Kristi Miller الممثل الشهير Mel Gibson بالاعتداء عليها لفظياً وجسدياً في مدينة سيدني الأسترالية بعد أن رصدته مع حبيبته.

وقالت كريستي إنها التقطت صورة للممثل وصديقته، إلا أنّ Mel دفعها بقوة في ظهرها، اثناء التفاتة منها؛ وهو الأمر الذي سبّب لها صدمة، لأنها لم تكن تتوقع هذا التصرّف.

من جانبه، نفى المتحدث باسم النجم ما أُثير من مزاعم بشأن قيام Mel بالاعتداء على المُصوّرة، واصفاً هذه المزاعم بأنها محض "كذب وتلفيق".

وقال المتحدّث: "لقد تسبّبت هذه الصحافية فى مضايقة السيد Mel Gibson وصديقته، وهو ما جعله يطلب منها أكثر من مرّة التوقّف عن مضايقتهما، وهو ما لم تلتزم به الصحافية، إلا أنه لم يكن هناك أيّ احتكاك جسديّ. وبالتالي، فإنّ القصّة التي تدّعيها الصحافية هي محض تلفيق للحقيقة".

يُشار إلى أنّ التحقيقات الرسمية لا تزال جارية في هذا الحادث، بعد قيام الصحافية بالتقدّم ببلاغ رسميّ بشأن ما جرى معها.

يُذكر أن Mel Gibson البالغ من العمر 59 عاماً كان مع حبيبته Rosalind Ross البالغة من العمر 24 عاماً في مدينة سيدني الأسترالية.