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بالصور.. جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تكرم أسر وأبناء الشهداء بالقليوبية

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أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمشاركة محافظة القليوبية احتفالا بقصر ثقافة بنها لتكريم أسر شهداء الوطن من ابناء القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية يرافقه اللواء أ.ح/ مجدي الغرابلي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب واللواء عصام حكمدار مديرية امن القليوبية بتكريم5 أسر من شهداء القوات المسلحة وتكريم 5 من مصابي العمليات الحربية (ضباط ودرجات أخرى ).

كما تم تكريم 5 أسر من شهداء الشرطة وذلك تقديرا لأسر هؤلاء الشهداء وما قدموه للوطن للحفاظ على أبنائه وأراضيه , وأكد المحافظ على أنه سيكون عونا لأسر الشهداء وسيظل بابه مفتوحا أمام طلباتهم وملبيا لإحتياجاتهم كما أكد سيادته أن الدولة قادرة على مواجهة الإرهاب و التصدي لأعداء الوطن والحفاظ علي هيبة .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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