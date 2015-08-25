استبعاد رئيس وأعضاء لجنة الامتحانات الأزهرية بطهطا بعد واقعة شغب الطلاب

أكد الدكتور محمد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هناك عدة قرارات صدرت اليوم بشأن الأحداث التى وقعت داخل لجنة الامتحانات الخاصة بالدور الثانى بلجنة معهد الأربعين بطهطا.

وكان طلاب لجنة معهد الأربعين التى يتم فيها أعمال الامتحانات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمدينة طهطا، والبالغ عددهم 520 طالبا بمادتى التفسير والحديث، قد حطموا زجاج ونوافذ وأثاث وأبواب ومقاعد المعهد وإلقاء مقر اللجنة بالطوب والحجارة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف بعد الدفع بتشكيل أمن مركزى وضبط 11 طالبا من مثيرى الشغب.

وأشار فى بيانٍ له إلى أن أولى هذه القرارات كانت استبعاد رئيس لجنة الامتحانات وجميع أعضاء اللجنة وحرمانهم من الامتحانات لمدة 5 سنوات قادمة، بالإضافة إلى إحالتهم العاجلة للشئون القانونية بالإدارة المركزية فى القاهرة.

وشملت القرارات استبعاد رئيس منطقة سوهاج الأزهرية من متابعة أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وتكليف الدكتور خليفة محمد إبراهيم مدير إدارة التدريب بمنطقة الأقصر لتسيير أعمال الامتحانات للدور الثانى بمنطقة سوهاج الأزهرية، لعدم قدرة رئيس المنطقة على ضبط أعمال الامتحانات.