81 كاميرة مراقبة لتغطية حرم جامعة بنى سويف والمدن الجامعية

قال الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة أنهت كافة تجهيزاتها استعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تم الانتهاء من تركيب عدد 65 كاميرا مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة لتغطية الحرم الجامعى والكليات والمدن الجامعية كمرحلة ثانية، وبذلك يصبح إجمالى الكاميرات (81) كاميرا ثابتة ومتحركة.

وأشار لطفى فى بيان إعلامى اليوم، الثلاثاء، إلى استخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية لتأمين المداخل والمخارج والتأكد من عدم وجود أى عوائق خاصة بالدخول أو الخروج للأفراد والسيارات من الأماكن المخصصة لها حتى تكون هناك انسيابية وسهولة ويسر.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم وضع إستراتيجية أمنية محكمة تهدف إلى الحفاظ على سلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وتأمين المنشآت الجامعية، وكذلك قامت إدارة الأمن بتوزيع المهام على الكوادر الأمنية ومشرفى الأمن بالكليات، وسيتم تنظيم التواجد الأمنى على جميع مداخل ومخارج الجامعة سواء كان ذلك داخل حرم الجامعة أو فرعى الجامعة بشرق النيل ومتابعتهم على مدار أربعة وعشرين ساعة لأداء الدور الأمنى على أكمل.