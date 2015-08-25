بالصور.. محافظ كفرالشيخ: 23 شركة وجمعية أهلية بمنظومة النظافة

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أن 23 شركة وجمعية أهلية للعمل بالمنظومة، مشيرًا إلى أنه جار فحص الطلبات والمستندات للبدء فى للعمل فى المنظومة، وتقسيم الأحياء إلى قطاعات صغيرة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع بديوان عام المحافظة، ترأسه المحافظ لبحث منظومة جمع القمامة من المنبع مع ممثلى وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات للبدء في تطبيق منظومة النظافة (الجمع من المنبع) في جميع مدن المحافظة بحضور المهندس مجدى عطال الله، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مراكز ومدن المحافظة والمهندس صفوت سليمان رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما بحث تحديد مقابل الخدمة، والإعلان عن تكوين شركات شبابية، وتسكين الشركات الشبابية والجمعيات الأهلية على القطاعات وإمضاء العقود بين الأحياء والشركات.

كما بحث المحافظ موعد الإعلان عن بدء المنظومة بشكل رسمى في كل الأماكن العامة في المحافظة، ورفع الصناديق تدريجيًا كلما ظهر أثر لخدمة الجمع السكنى، وذكر، أنه سيتم تطبيق منظومة النظافة من بداية شهر سبتمر القادم، وتطبيق غرامات على من يقوم بإلقاء القمامة في الشوارع تبدأ من 500 جنيه وتصل لـ2000 جنيه، بالإضافة إلى توقيع غرامات على أصحاب المحال الذين سيلقون قمامة تصل لغلق المحل ليس لمن يلقيها بالشوارع، بل من يضع صندوق القمامة الخاصة به خارج المحال.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن تطبيق منظومة النظافة تشمل ثلاثة محاور هى "الجمع والفرز والتدوير" من خلال تشغيل مصنعى تدوير القمامة ببلطيم ومطوبس وإنشاء محطات مناولة ثابتة أو متنقلة للمخلفات العضوية وذلك فى حالة بعد مصنع تدوير المخلفات العضوية عن المناطق السكنية، مع إنشاء محطة الفرز للشركات الشبابية لفرز المخلفات الصلبة وذلك لحماية الشوارع من الفرز العشوائى، والتقييم الفنى لمصانع التدوير وطرحها للاستثمار.



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