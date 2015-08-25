طلبات بتنفيذ قرار إزالة سينما "نون" بالسويس بعد تهديدها حياة المواطنين

تلقى مكتب محافظ منوب بالسويس، اليوم الثلاثاء، شكاوى من مواطنى وأهالى المنطقة القريبة من سينما "نون" بحى السويس المتواجدة بمنتصف شارع الشهداء، مطالبين بتنفيذ قرار الإزالة له الصادر منذ أكثر من 10 سنوات، وأصبح يهدد حياة المواطنين.

وقال الأهالى فى شكواهم، إن المبنى تم وضع أعمدة خشبية أسفله منذ 5 سنوات حتى لا تنهار واجهته الأمامية بعد سقوط أجزاء من المبنى، والذى أصبح يمثل خطرا واضحا على المارة والسيارات خاصة أنها منطقة حيوية وقريبة من 3 مدارس ومطل على شارع رئيسى متجه إلى كافة المصالح الحكومية.

وقال مصدر مسئول بحى السويس لـ"اليوم السابع" إن قرار الإزالة بالفعل صادر للسينما، ولكن هناك بعض الإجراءات الإدارية، التى يجب اتخاذها قبل الهدم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

يذكر أن سينما نون تعد أحد أهم أدوار عرض السينما القديمة بالمحافظة، وتم غلقها منذ سنوات طويلة، حيث يتمتع موقع السينما بمكان مميز داخل حى السويس.