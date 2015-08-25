بالصور.. مبردات مياه ببرج مغيزل وكراسى متحركه لذوى الاحتياجات بكفر الشيخ

أكد أحمد نصار رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية وعضو مجلس إدارة الإتحاد الاقليمي للجمعيات بكفر الشيخ أن جمعية الإيمان لكفالة اليتيم وزعت مبردات مياه وكراسي متحركة بمنطقة الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل والسكري وأبوخشبه بالتعاون مع جمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية ببرج مغيزل حيث تم تركيب 10 مبردات مياه بأماكن مختلفة مثل المساجد والمدارس والوحدات الصحيةوذلك لمواجهة الموجه الحاره التي يعاني منها المواطنين.

وأضاف نصار: كما تم توزيع عدد من الكراسي المتحركة علي أصحاب حالات العجز والغير قادرين علي السير نتيجة مرض شلل لديهم مما ساعد عدد كبير من المواطنين.



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