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ملاكمة - المنتخب المصري يحقق 4 ميداليات في البطولة الإفريقية

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ملاكمة - المنتخب المصري يحقق 4 ميداليات في البطولة الإفريقية ملاكمة - المنتخب المصري يحقق 4 ميداليات في البطولة الإفريقية

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لا توجد أي حلول ودية لأزمة اللاعب أحمد الشيخ بعد لجوء النادي الأهلي لتقديم طعن ضد عقوبته للجنة التظلمات.

وأوضح الشامي: "عقوبة الشيخ الصادرة من لجنة شؤون اللاعبين هو قرار إداري يتم رفعه إلى اتحاد الكرة، فهي ليست لجنة قانونية لها قاضي أوحد، وقرارها يمكن إلغاؤه في أي وقت".

وكانت لجنة شؤون اللاعبين قد قررت إيقاف أحمد الشيخ لمدة 4 أشهر وتغريمة 133 ألف جنيه نظرا للتوقيع لناديين خلال سوق الانتقالات.

وعن حل الأزمة ودية بعد سحب الزمالك شكواه قال الشامي في تصريحات إذاعية: "لم يعد يوجد حل ودي، بل كان السيناريو الأمثل أن تتسلم لجنة شؤون اللاعبين تنازل الزمالك عن شكواه ضد اللاعب، يتم رفعه لمجلس إدارة الاتحاد ثم تلغى العقوبة".

وواصل: "أما بلجوء النادي الأهلي للجنة التظلمات، لم تعد هناك أي حلول ودية لهذه الأزمة، فالأهلي من حقه التظلم، ولم يعد هناك مكان للصلح".

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