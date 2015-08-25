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أكاديمية الثعلب - حازم إمام لـ في الجول: كنت أشعر بالخوف كأني لاعب صاعد

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أكاديمية الثعلب - حازم إمام لـ في الجول: كنت أشعر بالخوف كأني لاعب صاعد أكاديمية الثعلب - حازم إمام لـ في الجول: كنت أشعر بالخوف كأني لاعب صاعد

استعاد حازم إمام أيقونة نادي الزمالك أحاسيس رهبة اللاعب الصغير وذلك وهو في يوم هام لرجاله الواعدين في أكاديمية Foxes التي تحمل لقبه.

إمام حضر يوم الجمعة حدثا هاما للعديد من اللاعبين الذين انضموا في وقت سابق لأكاديمية Foxes التابعة لشركة Fame Academies.

الحدث أقيم فى مركز شباب الجزيرة وهو دوري أكاديمية حازم إمام لاختيار أفضل مواهب الأكاديمية بحضور كوكبة من نجوم كرة القدم فى :

حضر الحدث مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عبد العزيز عبد الشافي ومدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك سامي الشيشيني.

 

كذلك حضر مدير قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب علاء نبيل ومدير قطاع الناشئين بنادي إنبي إمام محمدين.

وقال حازم إمام لـFilGoal.com: "ما أشعر به هو الفخر أولا. وثانيا الرهبة، كأني أحد هؤلاء اللاعبين الذين يقدمون كل ما لديهم تحت أنظار كبار كرة القدم في مصر".

وتابع "أشعر كأني لاعب شاب في اختبارات مهمة لحياتي. كان يوما هاما ورائع بالنسبة لي".

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