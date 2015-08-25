بالفيديو - حازم إمام: باسم مرسي المهاجم رقم 1 في مصر.. فقط أنصحه

أذاع حازم إمام أيقونة نادي الزمالك فيديو لباسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض يتحدث عن الانتقادات التي واجهها مؤخرا، وعقب عليها الثعلب "الكل يعرف أنك المهاجم رقم 1 في مصر. فقط قلت نصيحة لا أكثر".

إمام قال في حلقة سابقة له عبر قناة الحياة إن باسم مرسي مهاجم متميز لكن الثعلب الصغير يشعر بأنه يحتاج لأن يهدأ ولأن يصب تركيزا أكبر داخل الملعب.

وعقب باسم مرسي بأن انتقادات بعض الإعلاميين له لن يغير من تركيزه لأنه يبذل بالفعل قصارى جهده داخل الملعب.

إمام أذاع هذا الفيديو مجددا في حلقته اليوم الثلاثاء. وعقب "منذ زمن وأنا أقول إن باسم مرسي رقم 1 في مصر حاليا".

وتابع "فقط رأيت نصيحة فوجهتها لباسم لأننا جميعا مررنا بتلك المواقف في أرض الملعب".



>حازم ليه by Abujoudi