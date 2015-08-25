إزالة عدد 28 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎

قامت الوحدات المحلية لمراكز المنشاة والمراغة وساقلتة بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة اسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 28 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية حيث تمت إزالة عدد 18 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز المنشاة ، وإزالة عدد 9 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز المراغة ، وكذلك إزالة حالة واحدة ناحية مركز ساقلتة .

> وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .