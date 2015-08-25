استكمال الأجهزة والأدوات الطبية بمستشفيات السويس

طلب اللواء العربي السروي محافظ السويس من مسئولي الصحة سرعة طرح اعمال الانشاءات والصيانة بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير اجهزة السونار واجهزة تفتيت الحصى واستكمال الأدوات والأجهزة الغير متوفرة بالمستشفيات العامة بالسويس .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مديري المديريات ظهر اليوم بالديوان العام لمناقشة الخطة الاستثمارية لعامي 2015-2016.

وأكد المحافظ على المهندسة سمية عبد الفتاح مدير التخطيط العمراني متابعة تطوير العشوائيات لعزبة الصفيح ومنطقة السكة الحديد بالاربعين .

وأكد المحافظ ايضا على مسئولي مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية مراعاة الجودة في تطوير وتحديث المدارس.

حضر الاجتماع المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة ومديري المديريات والتخطيط والمتابعة والمالية.