وزير الصناعة: إنتاج مصر من القطن يفوق الطلب عليه

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إنتاج مصر من القطن طويل التيلة، يفوق الطلب عليه، موضحاً أن مصر تنتج قطن طويل التيلة والطلب العالمى عليه لا يمثل 1.7% من إجمالى ما يتم استهلاكه من القطن على مستوى العالم.

وقال "عبد النور" فى حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن مصر تأخرت كثيراً فى تطوير السلالات القطنية المزروعة فيها، والتى لم تعد مطلوبة فى سوق الغزل والنسيج العالمى، بعد أن أصبحت الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة أساس كل صناعات الأزياء على مستوى العالم لأسباب اقتصادية وفنية أيضاً، لافتاً إلى أن الطلب على القطن تراجع لعوامل كثيرة آخرها السعر، بجانب ان المغازل الحديثة كلها مصممة للعمل بالأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، بالإضافة إلى سوء تغليف القطن وتخزينه.

وشدد على ضرورة إعادة مكان القطن المصرى العالمية وتصدير الـ 450 ألف طن المستهلكة عالمياً من القطن طويل التيلة.

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