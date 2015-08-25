وزير العمل اللبنانى: منفذو أعمال الشغب ينتمون إلى تيارين سياسيين

قال وزير العمل اللبنانى، سجعان قزى، إن منفذى أعمال الشغب، التى تخللت احتجاجات المواطنين، ينتمون إلى تيارين سياسيين- دون الإشارة إلى اسميهما، لافتًا إلى أن الحكومة قدمت 100 مليون دولار لمنطقة "عكار" مقابل إيجاد مطمر للنفايات.

وأضاف وزير العمل خلال لقاء له عبر الأقمار الاصطناعية مع فضائية "العربية"، أن منطقة "عكار" المحرومة -حسب قوله- تحتاج إلى الكثير من التنمية فى الطرق والمستشفيات والمدارس وغيرها، مشددًا على أن النفايات فى حال معالجتها بشكل علمى وبيئى وصحى، ستكون مصدر دخل للمنطقة لا وباءً عليها.