وزير العمل اللبنانى: منفذو أعمال الشغب ينتمون إلى تيارين سياسيين

قال وزير العمل اللبنانى، سجعان قزى، إن منفذى أعمال الشغب، التى تخللت احتجاجات المواطنين، ينتمون إلى تيارين سياسيين- دون الإشارة إلى اسميهما، لافتًا إلى أن الحكومة قدمت 100 مليون دولار لمنطقة "عكار" مقابل إيجاد مطمر للنفايات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف وزير العمل خلال لقاء له عبر الأقمار الاصطناعية مع فضائية "العربية"، أن منطقة "عكار" المحرومة -حسب قوله- تحتاج إلى الكثير من التنمية فى الطرق والمستشفيات والمدارس وغيرها، مشددًا على أن النفايات فى حال معالجتها بشكل علمى وبيئى وصحى، ستكون مصدر دخل للمنطقة لا وباءً عليها.