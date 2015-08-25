إصابة 16 في تصادم سيارتان بطريق السخنة القطامية‎

استقبلت مستشفى السويس العام مساء اليوم 16 مصاب بكسور وجروح بينهم 4 مصابين فى حالة غير مستقرة على خلفية تصادم سيارتان ميكروباص وأخري نقل بطريق السخنة القطامية.

تلقي اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس أخطاراً من نقطة مستشفى السويس العام بوصول 16 شخص مصابين على خلفية تصادم سيارتان بطريق القطامية ما تسبب فى ايقاف الطريق 20 دقيقة حتي تمكنت أدارة تأمين الطرق من رفع مخلفات الحادث.

قال مصدر طبي أن المصابين تم نقلهم للمستشفى عبر 15 سيارة أسعاف وجاري أسعافهم وتحديد حالتهم ومدي أحتياجهم لعمليات جراحية من عدمه ، وجاري تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة لتولى التحقيقات.