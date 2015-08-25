​وزير التعليم: لا ولاية لنا علي ارتداء الحجاب بالمدارس

قال الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، إنه لن يسمح بإهانة أي ولى أمر أو طالب للمعلمين وإن الانضباط سيعود للمدارس، وإن جميع العقود الخاصة بالـ 30 ألف معلم سيتم وضع بند خاص بضرورة قيام كل معلم بمحو أمية 10 أفراد حيث انه المتوقع من خلال الخطة التى وضعتها الدولة ان يتم محو الامية خلال 4 سنوات.

جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير يرافقه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا لمدرسة قرية أبو عياد للتعليم الأساسي، حيث أستقبله أهالي القرية بالزغاريد والطبل والتصفيق مرددين هتافات “تحيا مصر”.

أشار الوزير أن هناك 1250مركز للدروس الخصوصية بالمنيا وسيتم طرح عدة بدائل للقضاء على الدروس الخصوصية واعطاء محاضرات من الساعه 8 ونصف صباحاً وحتي الساعه 12 ظهراً، ولاول مرة يقوم الطالب بإختيار المواعيد ويتاح له 4 مدرسين يختار منهم المدرس الذى يتناسب معه مع إداء إمتحان تجريبى يركز على مستويات التقدير للطالب ثم الإنتهاء بحل بنك الاسئلة.

واشار الى ان التخوف دائماً من وجود نسبة 30% من الطلاب يحفظوا دون فهم والعالم كله يعتمد على تنمية 60% من مهارات التفكير لذا يجب التركيز على كيفية تنمية مهارات التفكير لدى ابنائنا للقضاء على الحفظ والتلقين ووضع تصور للامتحان وتدريب الطلاب على اجابته.

وفيمايتعلق بالطالبة مريم التي حصلت علي صفر% اوضح الوزير ان الوزارة ليست فى حالة حرب معها وان الموضوع فى يد القضاء الان وحقها مثل حق اى مواطن سيحسمه القضاء عن طريق استكتاب الطالبة عن طريق الطب الشرعى وان الوزارة قامت بتحويل الجميع الى النيابة فوراً لاتخاذ الاجراء القانونى .

واضاف ان هناك 40 طالب وطالبة بنفس المشكلة وبعدد التحقيق معهم اعترف 33 منهم ان هذه الاوراق تخصهم والاهالى اعترفوا ان هذه اوراق ابنائهم ومعظمهم تعرضوا لظروف صعبة اثناء اداء الامتحانات .

ونفى وزير التربية والتعليم ما تردد فى وسائل الاعلام عن اصداره قرار لمنع الحجاب بالمدارس وقال انه كذب واشاعة ولم يصدر هذا القرار وهو مسئولية ولى الامر والوزارة ليس لها ولاية على المدارس فى ذلك.

أكد الوزير على انه تم الانتهاء من طباعة اكثر من 70 % من الكتب الدراسية وتم اعادة 300 الف نسخة لسوء طباعتها واعلن عن طباعة كراسة انشطة خاصة بالصف الاول الابتدائى تضم العديد من برامج الانشطة لدعم مهارات التفكير لدى الطلاب و تحويل الطلاب من فكرة الحفظ والتلقين الى الفهم.

وطالب الوزيرالمجتمع المدنى ان يتكاتف مع الحكومة فى حل المشاكل الزائدة فى الفصول ودعم المدارس من خلال المشاركة فى مشروع التغذية المدرسية ودعم الانشطة الطلابية وقال ان التعامل مع مشكلة الكثافة الطلابية فى الفصول سيتم من خلال الادارات التعليمية حيث ستقوم الادارات باعدادا خطة شاملة للتعامل مع هذه المشكلة موضحاً ان الازمة فى الفكرة المتعلقة بقرب المدارس من سكن الطلاب مما يستوجب العمل على توفير وسائل انتقال سهلة للطلاب وهذا ما يقوم به صندوق دعم المشروعات فى الوزارة من خلال تقديم وسائل مواصلات باسعار رمزية الى جانب مشاركة المجتمع المدنى فى حل القضية.

من جانبه قدم اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا مقترحاً خاص بانشاء فصول ( متنقلة) لمواجهة الكثافة الطلابية حيث ستبدا المحافظة غداً الاربعاء فى انشاء اول فصل تجريبى فى مدرسة المنيا الاعدادية الحديثة بنات كتجربة لدراسة مدى نجاحها

> وقد تفقد الوزير والمحافظ اعمال الصيانة البسيطة في مدراس المنيا الحديثة بنات والمدرسة الرياضية الاعدادية ومدرسة الفاروق للتعليم الاساسي وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة الاعمال قبل العام الدراسي الجديد.